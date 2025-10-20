Gremi de Restauració y Mou-te afean las "amenazas" de Élite Taxi por el acuerdo entre Barça y Uber

Varios VTC durante una concentración en Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Restauració de Barcelona y Mou-te per Barcelona han expresado su rechazo a las "amenazas de boicot y las movilizaciones convocadas por la asociación Élite Taxi" en protesta por el acuerdo de patrocinio que tienen previsto firmar este martes FC Barcelona y Uber.

En un comunicado este lunes, ambas entidades hacen un llamamiento a "la responsabilidad y al respeto a la libertad de elección de los ciudadanos" y han suscrito un manifiesto con el título 'Por una Barcelona abierta al futuro y libre de amenazas'.

Las más de 30 entidades adheridas a Mou-te per Barcelona y las cientos de empresas del sector de la restauración que conforman el Gremi consideran "inaceptable" que Élite Taxi amenace a toda la ciudadanía para imponer su agenda política y las fobias personales de su líder, textualmente.

"Cada vez que se anuncia una mejora, una inversión o un acuerdo empresarial, la ciudad entera no puede verse amenazada por el mismo grupo. Barcelona necesita más acuerdos de este tipo, que mejoren la vida de los ciudadanos, no amenazas ni bloqueos que la paralicen", ha asegurado el director general del Gremi de Restauració, Roger Pallarols.

Por su parte, el portavoz de Mou-te, Javier Cottet, ha dicho que Barcelona es un referente internacional por su cultura, su gastronomía y su comercio local y, para seguir siéndolo, se necesita "más libertad y menos amenazas" pues, ha afirmado, el derecho a elegir de los ciudadanos no es negociable y menos aún mediante coacciones.