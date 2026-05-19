El Gremio Químico de la Cecot pide simplificación normativa ante una creciente "fatiga reguladora"

Archivo - Logo de Cecot durante la 29ª edición de la Nit de l’Empresa de la Cecot, en L’Auditori, a 21 de octubre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Es un evento de referencia en el mundo empresarial, que reúne a emprendedores, empresarios y empre - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Gremio Químico de la Cecot ha reclamado simplificación normativa ante una creciente "fatiga reguladora", en el marco del encuentro que organiza este jueves bajo el lema 'Hiperregulación e incertidumbre: el gran reto del sector químico', que pondrá el foco en el aumento sostenido de las exigencias normativas y su complejidad.

La patronal considera que la hiperregulación se ha convertido en uno de los principales condicionantes de la competitividad industrial y exige un cambio de enfoque que permita conciliar cumplimiento normativo y viabilidad empresarial, informa en un comunicado este martes.

La sesión reunirá a empresas, expertos y representantes sectoriales para abordar el impacto de la regulación sobre la actividad industrial, desde la gestión operativa hasta la toma de decisiones estratégicas, "en un contexto marcado también por la incertidumbre económica y las transformaciones tecnológicas".

El programa del encuentro, que se celebrará en la sede de Cecot en Terrassa (Barcelona), combina un análisis institucional y regulador con una aproximación aplicada a la realidad empresarial y, entre los ponentes, destaca la participación del ceo de Reibus y experto en optimización industrial, digitalización y mejora de procesos, Xavier Pujol, que ofrecerá la ponencia central de la jornada.

La intensidad normativa sobre sectores industriales como el químico se ha "incrementado notablemente en los últimos años, generando costes adicionales, complejidad administrativa y pérdida de agilidad competitiva", y en el caso de la industria química, los costes derivados de la regulación han llegado a representar hasta un 12% del valor añadido del sector en Europa.