Grifols ha invertido más de 200 millones de euros en combatir el Alzhéimer desde 2005

Negocia la apertura de nuevos centros Ambar en España

Grifols ha invertido más de 200 millones de euros en los últimos 20 años en combatir el Alzhéimer, informa en un comunicado este viernes, ante el Día Mundial del Alzheimer del domingo.

Las inversiones se han destinado a "los esfuerzos en innovación" para desarrollar posibles nuevos tratamientos para enfermedades neurológicas y otras áreas terapéuticas.

Entre sus inversiones ha destacado el programa clínico Ambar (Alzheimer Management by Albumin Replacement), que se basa en la hipótesis de que parte de la beta-amiloide (una de las proteínas que se acumula en el cerebro de las personas con Alzhéimer) circula en el plasma unida a la albúmina.

Al extraer el plasma, se cree que se favorece el desplazamiento de la beta-amiloide desde el cerebro, hecho que limita el impacto de la enfermedad en las funciones cognitivas.

El programa está basado en la extracción periódica de plasma y su sustitución por una solución de albúmina y el programa "ha demostrado ralentizar" el deterioro cognitivo y funcional en pacientes con Alzhéimer leve y moderado.

Las variables primarias de eficacia evaluadas mostraron una reducción del 61% en la progresión de la enfermedad para la cohorte de pacientes con Alzhéimer leve y moderado.

NUEVOS CENTROS

Grifols ha explicado que este programa está incluido en las guías médicas de la American Society for Apheresis (ASFA) y que se aplica desde 2021 en el primer centro Ambar, ubicado en Barcelona en colaboración con la Fundación ACE.

Actualmente, la empresa está en "conversaciones avanzadas con los principales grupos hospitalarios españoles" para abrir nuevos centros Ambar en España, y está estudiando nuevas instalaciones en Alemania y Reino Unido.

El proyecto se enmarca en la estrategia integral de investigación en Alzhéimer que Grifols lleva a cabo desde 2004, tras múltiples ensayos preclínicos, estudios piloto y un ensayo de fase II.