Grifols recibe la aprobación de la FDA para su prueba de cribado de malaria en sangre

Archivo - Sede de Grifols en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su prueba de cribado de malaria para donantes de sangre, Procleix Plasmodium, utilizado junto con el sistema Procleix Panther, informa en un comunicado este jueves.

Se trata de "la primera prueba automatizada de amplificación de ácidos nucleicos (NAT) validada específicamente" para el cribado de la malaria en donantes de sangre, y tiene el marcado CE desde 2022.

La aprobación en Estados Unidos permite ampliar el uso de la prueba para dar respuesta a la creciente demanda global y a las actualizaciones previstas en los requisitos regulatorios para el cribado de donantes.

Hasta el momento, los bancos de sangre evalúan el riesgo de infección por malaria en los donantes de sangre mediante un cuestionario en el que se excluye temporalmente a los donantes que declaran haber viajado o residido anteriormente en zonas donde la malaria es endémica.

El presidente de Grifols Diagnostics, Antonio Martínez, ha señalado que el análisis Procleix Plasmodium "refuerza la capacidad de los bancos de sangre de Estados Unidos para ofrecer transfusiones más seguras".