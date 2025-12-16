La gripe en Catalunya sigue en ascenso y se mantiene en nivel muy alto de transmisión

Una persona con mascarilla a su salida del Hospital Universitario Vall d'Hebron, a 9 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La incidencia estimada de la gripe en Catalunya se ha mantenido en ascenso durante la 50 semana epidemiológica del año --del 8 al 14 de diciembre--, manteniendo la tendencia de las últimas 7 semanas y continuando en un nivel muy alto de transmisión.

En concreto, se han registrado 764 casos por cada 100.000 habitantes, con un predominio del subtipo A(H3N2) variante K (80%) en la semana 48, según datos del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recogidos este martes por Europa Press.

La tendencia de ascenso de la incidencia de esta temporada se ha registrado antes de forma "muy marcada" respecto a la temporada anterior, y la incidencia actual supera ampliamente el pico de las tres temporadas anteriores.

En este nivel epidémico, según los documentos oficiales del Ministerio de Sanidad y la Generalitat, se recomienda el uso de las mascarilla quirúrgica en centros sanitarios y sociosanitarios.

CONJUNTO DE LAS IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 1.152 afectados por 100.000 habitantes, lo que equivale a 93.518 casos de IRA, superando el nivel muy alto de transmisión.

La distribución de virus muestra la gripe como el más predominante (66% de las muestras), seguido del rinovirus (10,8%), del coronavirus humano y del VRS (4,7% cada uno), mientras en la población pediátrica, la positividad de los multitests muestran la gripe A como más circulante (62,3%), seguido del VRS (6,1%).

El VRS se mantiene en ascenso desde hace 6 semanas, superando el nivel basal con una incidencia estimada de 54 casos por cada 100.000 habitantes, mientras el Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión.

Los ingresos en camas convencionales siguen la misma tendencia: todos los ingresos por Covid y el 76% de los ingresos por gripe son en mayores de 60 años, mientras el 67% de los que fueron por VRS eran en menores de 4 años.+

INMUNIZACIÓN

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 66% para mayores de 70 años y del 53% para personas entre 70 y 79 años, mientras en el caso del Covid-19 es del 55% en mayores de 80 años y del 39% para personas entre 70 y 79 años.

En los niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura frente a la gripe es del 40%; respecto a la inmunización del VRS, la cobertura acumulada es del 94% en los nacidos entre abril y septiembre, y del 69,6% en los nacidos entre octubre y mayo, con una cobertura total del 88,3%.