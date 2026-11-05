El grupo de apoyo a los acusados del 'caso Olzinelles' tilda de "represión" la dilación del juicio

Concentración frente a la Audiencia de Barcelona en apoyo a los dos acusados de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad en el marco de un desahucio en el barrio de Sants de Barcelona en 2020 - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de apoyo 'Olzinelles Absolució', que desde 2021 acompaña a dos activistas acusados de provocar disturbios y arrojar objetos a los Mossos d'Esquadra durante una protesta contra el desalojo de un bloque ocupado en el barrio de Sants en febrero de 2020, asegura que "una parte de la represión es la dilación del proceso" y que los encausados ya han cumplido con la pena de banquillo.

Así lo ha afirmado Ana, miembro de 'Olzinelles Absolució', frente a la Audiencia de Barcelona, donde está previsto que este jueves se celebre el juicio, tras 5 suspensiones, a los dos acusados, para los que la Fiscalía pide 6 años de prisión por delitos de desórdenes públicos y atentado contra los agentes de la autoridad.

El grupo de apoyo lleva acompañándolos desde 2021, cuando se abrió la causa judicial, y sostienen que la represión es "una herramienta del sistema y de las instituciones para frenar a todos aquellos que luchan contra las injusticias" y que reclaman que se respete el derecho a la vivienda.

Sostienen que lo que busca esta represión es desmovilizar a la sociedad, "como está pasando ahora en el que el movimiento por la vivienda y el sindicalismo laboral están avanzando hacia una huelga general" y tildan este tipo de causas de ejemplarizantes.

Desde el grupo de apoyo esperan que el juicio se celebre y acabe en absolución, "porque el atestado no se corresponde con lo que sucedió aquel día".

CONCENTRACIÓN

Frente a la Audiencia de Barcelona se ha concentrado alrededor de un centenar de personas, entre ellas la diputada de la CUP en el Parlament y candidata del partido a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega, muchas de ellas ataviadas con bufandas y camisetas en las que se podía leer 'Olzinelles Absolució'.

Los allí congregados han montado varias carpas y han coreado 'Olzinelles absolució', 'no tenéis prisiones para tanta dignidad' y 'la solidaridad, nuestra mejor arma'.

También han encendido bengalas de humo, han tirado petardos y han gritado consignas en favor del derecho a la vivienda, como 'queremos lo que es nuestro, agua luz y techo' y 'no toleraremos ningún desahucio más'.

EL CASO

El 22 de febrero de 2020, el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS) y la Escola Popular de Sants convocaron una movilización para hacer público que en el edificio, ubicado en el número 105 de la calle Olzinelles, vivían varias familias con menores de edad que no tenían alternativa habitacional.

El desahucio se ejecutó aquella misma noche, entre disturbios y pese a la oposición de los activistas allí concentrados, y dio origen a una causa penal contra dos de los presentes.

La Fiscalía sostiene que uno de los acusados, con ayuda de otra persona que no ha sido identificada, alzó una puerta de madera con la intención de arrojarla contra los mossos, sin lograrlo gracias a la intervención de un agente, mientras que el otro procesado lanzó al menos una botella a los policías.

Asimismo, sostiene que ambos insultaron a los mossos de manera "agresiva y altisonante", por lo que pide para ellos 2 años de cárcel por el delito de desórdenes públicos y 4 años más por atentado contra los agentes de la autoridad.