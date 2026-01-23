Grupo Basf prevé ventas de 59.700 millones de euros y un beneficio neto de 1.600 millones en 2025

Archivo - El grupo químico alemán ha comunicado los resultados preliminares. - Uwe Anspach/dpa - Archivo

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo químico alemán Basf prevé cerrar el ejercicio 2025 con ventas de 59.700 millones de euros, frente a los 61.400 millones de euros del año anterior --excluyendo las operaciones de negocio de recubrimientos discontinuado--, y un beneficio neto de 1.600 millones en 2025, según las cifras preliminares compartidas por la compañía.

La empresa ha indicado que las previsiones de venta van en línea con la cifra estimada por los analistas, de 59.600 millones de euros, pero que "aunque los volúmenes aumentaron ligeramente en 2025, los efectos negativos de la moneda y los precios ligeramente más bajos penalizaron el desarrollo de las ventas".

El beneficio neto de la empresa, por su parte, aumentaría tanto respecto al año anterior, cuando Basf ganó 1.300 millones de dólares, como en relación al consenso de los analistas, que estimaban unas ganancias de 1.200 millones.

De cara al cierre del ejercicio, Basf prevé que su Ebitda antes de extraordinarios sea de 6.600 millones de euros, ligeramente por debajo de las estimaciones medias de los analistas de 6.700 millones de euros y también menos de lo previsto por la compañía en octubre, cuando las previsiones eran de entre 6.700 y 7.100 millones de euros.

Grupo Basf también estima que el Ebit sea de 1.600 millones de euros, por debajo de los 1.800 millones de euros del año anterior --excluyendo las operaciones del negocio de recubrimientos descontinuadas--, debido a unos costes de reestructuración "considerablemente superiores a los del año anterior".