El grupo iLERNA adquiere la empresa de preparación de exámenes Educalive

De izquierda a derecha, la cofundadora de Educalive, Maria Dieste, el ceo de iLERNA, Jordi Giné, la directora de iLERNA, Virginia Agelet, y el cofundador de Educalive, Arturo Gómez - GRUPO ILERNA

LLEIDA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo iLERNA ha cerrado la compra del 100% de la compañía especializada en la preparación online de pruebas de acceso a Formación Profesional (FP) y universidades Educalive, la tercera operación de este tipo desde la entrada de Jacobs Capital en el grupo en julio de 2024, informa la compañía de centros educativos especializado en FP en un comunicado.

La operación, cuya cantidad no ha sido revelada, tiene el objetivo de reforzar la propuesta educativa del grupo y ampliar su acompañamiento a los estudiantes desde las pruebas de acceso a la formación superior.

El consejero delegado de iLERNA, Jordi Giné, ha destacado que con la adquisición de Educalive la empresa podrá estar presente "en una fase decisiva" para los alumnos, y ha explicado que el grupo "continúa buscando instituciones que compartan la misma visión centrada en la excelencia académica y en la educación como ascensor social".

Así, los alumnos que provengan de Educalive gozarán de condiciones especiales por formar parte del grupo, explica el comunicado, y recibirán un acompañamiento "integral" en los siguientes etapas de los servicios del grupo iLERNA.

Tras el acuerdo, los fundadores de Educalive, Arturo Gómez y María Dieste, seguirán vinculados accionarialmente al proyecto y continuarán al frente de la gestión de la academia de manera independiente, que desde su fundación en 2010 acumula más de 10.000 alumnos.