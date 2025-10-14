Grupo Planeta logra una facturación "récord" de 2.090 millones, un 7,2% más

Trofeo del Premio Planeta de Novela antes de una rueda de prensa el día anterior a la entrega del premio Planeta, en el Palau de la Música, a 14 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). El Premio Planeta, que se celebrará mañana, 15 de octubr - David Zorrakino - Europa Press

Asegura que se "puede plantear" devolver la sede a Barcelona

El presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, ha explicado que la empresa cerró 2024 con una facturación "récord" de 2.090 millones de euros, un 7,2% más que en el año anterior.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a los medios tras la rueda de prensa de presentación del Premio Planeta 2025, que se entregará este miércoles y que ha alcanzado la mayor participación de su historia, con 1.320 manuscritos presentados.

Creuheras ha añadido que el Ebitda fue de 408 millones, una cifra que también ha dicho que es la mayor de la historia de la empresa y que es la primera vez que ha superado los 400 millones de euros, y el presidente ha celebrado que son "cifras extraordinarias".

Ha detallado que los ingresos proceden en un 47% de la rama de medios; en un 25% de la de editorial; en un 25% de educación --que es la que más crece--, y en un 3% de otras actividades.

Ha añadido que la venta de libros creció un 14% --frente al 9% del mercado-- y ha asegurado que siguen "siendo líderes en toda la cadena de valor del libro.

Por otro lado, el presidente de la empresa ha recordado la apertura este año del campus de ciencias de la salud en Madrid de la Unie.

Sobre las previsiones de este año, Creuheras ha explicado que aún falta el último cuatrimestre, que ha dicho que es importante en el sector editorial, pero que "está siendo un buen año" y que será, en sus palabras, mejor que 2024.

DEUDA

Creuheras ha señalado que la empresa ha "completado absolutamente" la refinanciación de la deuda y que, en esta ocasión", han podido adelantarse al final por la situación económica.

Ha explicado que han podido reducir la deuda del grupo hasta unos 220 millones de euros, frente a los 240 de un año atrás, aunque ha asegurado que "no es objetivo reducir la deuda".

"Tenemos una deuda que es más que razonable, muy cómoda para nosotros", ha añadido el presidente del grupo.

SEDE

Preguntado por un posible retorno de la sede social a Barcelona, Creuheras ha dicho que no se ha hablado en el consejo de administración, pero que "se puede plantear".

"Es evidente que la situación ha cambiado y que nos lo podemos plantear", ha dicho, y ha añadido que fue una decisión muy difícil y que para revertirlo se debe tener la seguridad de que no tendrán que volver a hacerlo en un futuro cercano.

Ha afirmado que no rechaza la posibilidad de devolver la sede a Barcelona "si se dan las circunstancias adecuadas".