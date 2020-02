El grupo promotor de la ILP de Vivienda aplaude que el Parlament haya validado el nuevo decreto

Publicado 05/02/2020 15:30:54 CET

La PAH critica a Cs y PP por haber votado en contra: "No deberían ni existir"

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Promotor de la ILP Vivienda ha celebrado este miércoles que el pleno del Parlament haya validado el decreto que aprobó el Govern a finales de diciembre para combatir la emergencia habitacional, ganar vivienda pública y contener los precios de alquiler.

Los promotores de la ILP y la Ley 24/2015, que incluyen a la PAH, a Observatori Desc y a Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), consideran que "ya no hay excusas para las administraciones, los grandes tenedores y los juzgados", ha dicho en declaraciones a los medios la portavoz de la PAH Lucía Delgado.

Delgado ha sostenido que este decreto será una herramienta para "dejar atrás el ranking de la vergüenza de desahucios de Catalunya", mientras que Irene Escorihuela (Observatori Desc) ha defendido que el decreto incluye cambios necesarios.

Ha resaltado el hecho de que incluya casos que antes no se contemplaban, como las familias vulnerables que ocupen sin título habilitante un inmueble: si lo hacen durante más de seis meses, los grandes tenedores deberán ofrecerles un alquiler social antes de demandarlas judicialmente.

CRÍTICAS A CS, PSC-UNITS Y PP

La representante de la PAH ha cargado contra Cs y el PP, que han votado en contra en el pleno, algo que ha descrito como una vergüenza y un insulto para familias desahuciadas: "Para nosotros estos partidos no deberían ni existir. Que entreguen sus actas y se disuelvan, porque no entendemos cómo pueden no votar a favor de los Derechos Humanos".

Delgado ha lamentado también que el PSC-Units se haya abstenido en la validación del decreto, y ha avisado: "Se deberán posicionar claramente sobre si están a favor de los ciudadanos o de los partidos políticos y de los 'lobbies' económicos".

APOYO DE COMUNS Y LA CUP

La diputada de los comuns Susanna Segovia, que ha defendido que el decreto da pasos importantes para impedir desahucios, ha resaltado que "el Govern ha aprendido la lección, no puede hacer políticas de vivienda sin hablar con los movimientos sociales y los ayuntamientos".

Segovia ha elogiado la labor que llevan a cabo entidades para promover estos cambios legislativos, y ha pedido "voluntad política" para aplicarlos y para sancionar si se incumplen por parte de los grandes tenedores de vivienda, ha dicho también en declaraciones a los medios.

Desde la CUP, Maria Sirvent también ha coincidido en "poner en valor el trabajo" de las entidades defensoras del derecho a la vivienda, y ha expresado sus dudas de que el decreto se acabe desplegando de forma real y efectiva.

La diputada ha afirmado que estas medidas son necesarias pero que se requieren otras más contundentes y de fondo, sobre todo que "cuestionen la idea de que la vivienda es un bien con el que comercializar".