El grupo Simple Plan actuará en enero en Barcelona

BARCELONA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de pop punk canadiense Simple Plan actuará el 22 de enero en el Sant Jordi Club de Barcelona en el marco de su gira 'The Hard as Rock Tour', ha informado este martes la promotora Cap Cap Produccions en un comunicado.

El concierto tendrá lugar un año en el que se cumple el 25 aniversario de la banda y el 20 aniversario de su segundo álbum, 'Still Not Getting Any', y tendrá en Barcelona a Mayday Parade y State Champs como teloneros.

La gira comenzará el 19 de enero en París y visitará ciudades de toda Europa antes de concluir en Londres el 24 de febrero, y las entradas para la actuación de Barcelona se pondrán a la venta el 4 de agosto.