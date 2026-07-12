Guanyem Girona urge a Geis (Junts) a decidir si quieren salir del gobierno "por electoralismo"

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BARCELONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Guanyem Girona, Sílvia Aliu, ha urgido este domingo a la vicealcaldesa de la ciudad, Gemma Geis (Junts), a decidir si quieren salir del gobierno municipal y pasar a la oposición "con PSC, PP y Vox, por electoralismo".

Lo ha manifestado en un apunte en X recogido por Europa Press, después de que Geis haya advertido al gobierno municipal, que encabeza Lluc Salellas (Guanyem Girona), de que se les ha acabado "la paciencia" a falta de un menos de un año para las municipales.

"Junts debe decidir sin dilación si quiere seguir formando parte del gobierno de la ciudad que está haciendo políticas de vivienda y de transformación urbana, que ha priorizado la vida de la gente, que ha desencallado el Trueta, la Ermessenda, la calle de la Creu, las pacificaciones escolares, la cubierta de Fontajau, o si quiere pasar a la oposición, con PSC, PP y Vox, por electoralismo", ha destacado.