La Guardia Civil aborda en Lleida la vigilancia de fronteras y la migración irregular

LLEIDA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, teniente coronel José Antonio Ángel Gonzalo, ha clausurado este sábado el XXXIV Seminario sobre Vigilancia de Fronteras y Lucha contra Migración Irregular, que se ha hecho una semana en la Seu d'Urgell por segundo año consecutivo.

Se ha capacitado a los guardias civiles asistentes para operaciones internacionales de control de fronteras exteriores de la UE, misiones africanas coordinadas por la Jefatura Fiscal y de Fronteras del Cuerpo, y otras misiones que requieran especialistas en Fiscal y Fronteras, informa la Benemérita en un comunicado.

Unos 50 guardias civiles de todas las escalas y destinados en toda España han asistido al seminario, organizado por la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil.