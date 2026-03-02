La Guardia Civil detecta 50 irregularidades en 8 centros estéticos de Lloret (Girona)

Operativo en centros estéticos - GUARDIA CIVIL

GIRONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Lloret de Mar (Girona), llevó a cabo el pasado 20 de febrero un dispositivo de inspección en 8 centros estéticos de la localidad, en los que se detectaron un total de 50 infracciones de diferentes disposiciones normativas.

El operativo, que contó con la colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, sanitaria, laboral, de consumo y de seguridad social, así como proteger la salud pública y los derechos de trabajadores y consumidores, informa la Guardia Civil en un comunicado este lunes.

Entre los incumplimientos, se encontraron productos no declarados o introducidos sin cumplir los requisitos legales para su venta, otros contenían sustancias no autorizadas o en condiciones que suponen un riesgo para los consumidores, así como productos sin etiquetado adecuado que no cumplían las garantías legales para el control de su trazabilidad.