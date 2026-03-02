La Guardia Civil detecta 50 irregularidades en 8 centros estéticos de Lloret (Girona)

Operativo en centros estéticos
Operativo en centros estéticos - GUARDIA CIVIL
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 11:09
Seguir en

GIRONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Lloret de Mar (Girona), llevó a cabo el pasado 20 de febrero un dispositivo de inspección en 8 centros estéticos de la localidad, en los que se detectaron un total de 50 infracciones de diferentes disposiciones normativas.

El operativo, que contó con la colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenía como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia fiscal, sanitaria, laboral, de consumo y de seguridad social, así como proteger la salud pública y los derechos de trabajadores y consumidores, informa la Guardia Civil en un comunicado este lunes.

Entre los incumplimientos, se encontraron productos no declarados o introducidos sin cumplir los requisitos legales para su venta, otros contenían sustancias no autorizadas o en condiciones que suponen un riesgo para los consumidores, así como productos sin etiquetado adecuado que no cumplían las garantías legales para el control de su trazabilidad.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado