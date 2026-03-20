La Guàrdia Urbana cifra en 35.000 los docentes y médicos que se manifiestan en la Ciutadella

La manifestación docente en el paseo Lluís Companys de Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 35.000 docentes y médicos catalanes, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, ha marchado este viernes en sendas manifestaciones por el centro de Barcelona hasta confluir en el Parc de la Ciutadella, donde han exigido mejores condiciones y servicios públicos.

La manifestación de docentes ha comenzado sobre las 12.45 desde la plaza Tetuan de Barcelona para exigir mejores condiciones laborales, como subida salarial, bajada de ratios y menos burocracia en los centros educativos, en el marco de la quinta jornada de huelga docente en Catalunya.

Convocados por los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC (quienes han llamado a la huelga durante toda la semana), han recorrido el paseo de Sant Joan y el de Lluís Companys, rumbo al parque de la Ciutadella.

Los manifestantes, que llevaban silbatos y camisetas amarillas (símbolo del colectivo para defender la educación pública), se han mostrado contrarios al acuerdo alcanzado la semana pasada entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, CC.OO. Educació y la UGT de Catalunya.

Llevaban pancartas en las que se leían frases como 'Formo para el futuro pero mi sueldo es del pasado', 'Tenemos más carencias que vacaciones' o 'Dalmau dimisión'; y han cantado consignas como 'Niubó dimisión' y '¿Niubó qué pasa? Tú sí que cobras demasiado'.

Otros carteles rezaban 'La docencia no debe ser supervivencia', 'Sin maestros no hay milagros', 'Tenemos vocación, nos faltan tecursos' y 'La inclusión sin recursos es ciencia ficción'.

Los docentes también han dirigido críticas directas hacia CC.OO. Educació y la UGT, por el acuerdo con la Conselleria, con pancartas que ponían 'CC.OO. y UGT la bajada era de ratios, no de pantalones'.

HUELGA DE ESTE VIERNES

El departamento ha cifrado el seguimiento de la huelga de este viernes en un 39,64% sobre el total de la plantilla convocada, que en esta jornada son los docentes de toda Catalunya, según datos de las 13 horas y con el 84,40% de los centros que han comunicado datos.

En cambio, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, Ustec·Stes, ha cifrado el seguimiento en un 95%.

Están llamados a la huelga este viernes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de toda Catalunya, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.

METGES DE CATALUNYA

Por parte de la manifestación convocada por Metges de Catalunya, en el segundo día de huelga, unas 1.000 personas han marchado desde el Hospital del Mar de Barcelona hasta unirse con los docentes en la Ciutadella.

Reclaman sentarse a negociar con el Govern un convenio médico propio, el fin de las guardias de 24 horas y la reducción de las agendas asistenciales y la jornada laboral, entre otros.

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha cifrado en 6,7% el seguimiento de la huelga médica este viernes en Catalunya; mientras que Metges de Catalunya lo ha hecho en un 35%.

"NO, NO Y NO" AL PACTO ALCANZADO CON EDUCACIÓ

Entre gritos de 'Illa dimisión', en los parlamentos a la llegada a la Ciutadella, Segura ha insistido en que "no, no y no" al pacto alcanzado entre el Govern, CC.OO. Educació y la UGT de Catalunya, que tilda del pacto de la vergüenza y de la traición y que no garantiza el retorno del poder adquisitivo para el colectivo docente.

Llama a llegar al 6% del PIB a la educación "para revertir las situaciones injustas" que asegura que viven los trabajadores educativos, y reitera que si no hay negociación los docentes persistirán en las movilizaciones.

Por su parte, Aspepc·Sps asegura que el departamento no ha tenido voluntad de negociar, y CGT ha insistido en que emplazan al Govern el martes de la semana que viene a reunirse con ellos.

Los médicos han mostrado su apoyo a las reclamaciones de los docentes y ambos colectivos han insistido en la importancia de defender los servicios públicos y las condiciones laborales de los profesionales.