La Guàrdia Urbana de Tarragona empieza a vigilar con drones las zonas de rocas de la playa

Agentes de la Guàrdia Urbana vigilan con un dron la zona de rocas del litoral tarraconense
Agentes de la Guàrdia Urbana vigilan con un dron la zona de rocas del litoral tarraconense - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 17:29
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TARRAGONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Tarragona empezó este lunes a vigilar con drones las zonas de rocas y los espacios de difícil acceso del litoral de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad en las playas y prevenir conductas de riesgo, especialmente saltos al mar desde las zonas rocosas.

La vigilancia se centrará especialmente en puntos del Fortí de la Reina, el Preventori de la Savinosa y la zona de rocas situada entre las playas del Miracle y l'Arrabassada, ha informado este miércoles el consistorio en un comunicado.

El Departament de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat autorizó la vigilancia con drones en esta zona a raíz de la muerte de 3 menores en una zona rocosa de la playa de la Arrabassada a finales de junio.

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