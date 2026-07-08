La Guàrdia Urbana de Tarragona empieza a vigilar con drones las zonas de rocas de la playa

Agentes de la Guàrdia Urbana vigilan con un dron la zona de rocas del litoral tarraconense - AYUNTAMIENTO DE TARRAGONA

TARRAGONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Tarragona empezó este lunes a vigilar con drones las zonas de rocas y los espacios de difícil acceso del litoral de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad en las playas y prevenir conductas de riesgo, especialmente saltos al mar desde las zonas rocosas.

La vigilancia se centrará especialmente en puntos del Fortí de la Reina, el Preventori de la Savinosa y la zona de rocas situada entre las playas del Miracle y l'Arrabassada, ha informado este miércoles el consistorio en un comunicado.

El Departament de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat autorizó la vigilancia con drones en esta zona a raíz de la muerte de 3 menores en una zona rocosa de la playa de la Arrabassada a finales de junio.