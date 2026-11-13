Guillem Gisbert reivindica la canción como "artefacto de comunicación infinito en sus posibilidades"

El cantante Guillem Gisbert - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Guillem Gisbert, que publica este viernes 'El detector de mentides' (Ceràmiques Guzmán), ha asegurado que le interesa la canción desde todos los puntos de vista posibles: "Es un artefacto de comunicación infinito en sus posibilidades".

El que fue vocalista de la banda Manel, que lanza ahora su segundo disco en solitario tras 'Balla la masurca!', de 2024, ha asegurado en una entrevista con Europa Press que no haberse ceñido a un género musical ha sido también una forma "de tener una carrera más larga".

'El detector de mentides' cuenta con 10 canciones (4 de las cuales ya han salido como 'singles') y las voces de Giulietta Vidal (Alosa) y Emma Roca, así como la producción y arreglos de Pep Saula, Arnau Grabolosa y el propio Gisbert.

"Me gusta que, a medida que vas haciendo pasos en solitario, vas conociendo gente y generando complicidades, y te lo pasas bien con músicos nuevos. A Giulietta y a Emma les conocí a partir de un festival que organiza Arnau, que a la vez, venía conmigo de músico en la gira anterior", ha explicado.

CANTAR EN SOLITARIO

Gisbert admite que, cuando empezó a trabajar en solitario, tuvo que aprender a no depender de la validación y reafirmación de los otros miembros del grupo.

"Hay un punto en el que tienes que aprender a creer en tus propias ideas sin que tus colegas de toda la vida te estén diciendo qué está bien o qué no está bien", apunta.

Asegura que si ahora puede hacerlo es porque ha ido cogiendo experiencia en un grupo: "Para ser artista en solitario necesitas una fuerza que flipas. A mí ahora ya me ha enganchado en otra época, pero cuando veo la gente que ya comienzan solos, me genera mucha admiración".

Tampoco echa de menos Manel e insiste, como ya explicó tras el parón de la banda, en que después de más de 15 años trabajando con la misma gente, desde la juventud hasta pasados los 40, es un buen momento para parar.

"Me pareció una decisión muy lógica entonces, no tanto por el lado artístico sino por el personal, y no hay momento del día en el que no esté convencido de que fue una buena decisión", ha zanjado.

EL "HUESO" DE LA CANCIÓN

El cantante ha apuntado que el nuevo álbum no tiene necesariamente un hilo conductor específico: "Un disco también puede consistir en reunir simplemente unas cuantas canciones que hayas hecho en aquella época".

"Después, cuando pasan los años y miras atrás, las cosas tienen más sentido y son menos caóticas de lo que piensas a veces cuando lo estás viviendo", ha añadido.

A Gisbert, lo que le interesa de una canción es el "hueso", la emoción final, que es donde se relaciona con emociones que realmente le importan: "La letra de 'Terraplanistes', literalmente, está escrita desde el punto de vista de un terraplanista, pero queda claro que el autor no lo es. Lo que me interesa es el poder que tiene que una persona esté convencida de algo".

"En estos huesos no suelo perder el tiempo hablando de cosas que no me interesan. Para el resto, cualquier nueva estructura o rima que me sirva me parece estupenda. No tengo ningún tipo de interés en que una canción sea cierta: es una disciplina de ficción", ha detallado.

ROCK (EN SENTIDO AMPLIO)

'El detector de mentides' tiene un sonido "más compacto", con una paleta más reducida de instrumentos, que para Gisbert compactan su etapa creativa de los últimos años.

"Puede parecer aparentemente una limitación, pero también te permite no tener que pensar en cómo sonarán el bajo y la batería. Me pongo a hacer canciones con los ingredientes que yo mismo he decidido que son los adecuados", ha explicado.

Dichos ingredientes incluyen teclado, batería acústica, bajo y sintetizador (en muchas ocasiones el Yamaha DX7, clásico de los 80 y los 90), pero también guitarras: "Ha habido, en general, una época de bajada del uso de guitarras, pero ahora parece que están volviendo. En este disco hay bastantes más que en 'Balla la masurca!', por ejemplo".

"En un sentido amplio, es un disco un poco más rock, más de banda, que el anterior, e incluso que el último disco de Manel, 'Per la bona gent'", ha proseguido.

TRABAJAR SIN EXPECTATIVAS

El artista asegura que no le pesa el legado de su nombre ni el de su antigua banda: "Llega un punto donde lo que te interesa es hacer canciones que estén bien, y tú sabes si están bien o no. Hay determinadas magias que consigues cuando una canción es realmente buena que no son del todo controlables".

"Tienes que encontrar la forma de ser feliz, de vivir bien con tu oficio, y después que las cosas vayan pasando. Algo que descubrí desde el segundo disco de Manel es que la ansiedad por las expectativas de los demás desaparece cuando estás concentrado con un texto", describe.

EL DIRECTO

Gisbert presentará el disco en directo el Paral·lel 62 de Barcelona (4 de marzo), el Auditori de Girona (3 de abril), el Teatre Bartrina de Reus (Tarragona) (9 de abril), la Sala Copérnico de Madrid (15 de abril), el Primavera Sound de Barcelona (3 de junio), el Magnífic Fest de Lleida (18 de junio) y el festival Microclima de Camprodon (Girona) (1 de agosto).

Lo hará acompañado de bajo, batería, teclado y guitarra, y en algunas ocasiones de las cantantes que hacen las segundas voces, y celebra tener más repertorio que en la gira anterior: "Puedes sorprender más al personal".

Además, celebra que haya gente joven que acude a sus conciertos, ya que entiende que significa que no se ha "quedado encallado" con la gente de su generación.