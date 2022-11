Guinda acudirá a la CEOE con 25 avales y apoyos de Foment, Acogen, Faconauto, Fecic y APNGA

Las patronales que apoyan a la empresaria suman 55 votos

BARCELONA, 8 Nov.

Virginia Guinda formalizará este martes su candidatura a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con 25 avales y los apoyos de Foment del Treball, Acogen, la Asociación Profesional Nacional de Gestores Administrativos (APNGA), Faconauto, Fecic y el Colegio de Gestores Administrativos, que suman un total de 55 votos.

Lo ha explicado en una rueda de prensa en la sede de Foment del Treball de Barcelona junto a su presidente, Josep Sánchez Llibre, y el secretario general de la patronal, David Tornos, para dar a conocer los acuerdos adoptados en la Junta Directiva, el mismo día que finaliza el plazo para presentar los avales.

"Hay una diferencia de fuerzas. Mi candidatura es un estilo de liderazgo más transparente, dinámico y moderno, creo que a los socios de la CEOE este tipo de liderazgo les puede interesar mucho y estoy centrada en dar a conoce mis ideas y mi forma de hacer", ha dicho Guinda, que ya tiene a su equipo de confianza configurado y ha descartado integrarse con Garamendi en una sola candidatura.

CANDIDATURA

La también empresaria del sector papelero ha explicado que ante el actual momento de complejidad, por el que ha expresado preocupación, la CEOE "debe ser una pieza clave" para salir de la crisis que está empezando, y ha dicho que no han mantenido ningún contacto con el actual presidente de la CEOE y también candidato, Antonio Garamendi.

"Por esto, mi concepción --de la CEOE-- es de engranaje fundamental para transitar a lo largo de esta crisis y salir más reforzados mediante la creación de más empresas y el refuerzo de las que ya tenemos. Que funcione de forma más efectiva para los intereses de los empresarios", ha añadido.

Para Guinda, la confederación empresarial debe integrar las inquietudes y propuestas de las pymes y ha dicho que le gustaría conseguir que todos los agentes involucrados en la economía --trabajadores y empresas-- sintieran que son parte de lo mismo: "Nos une el interés común de que las cosas nos vayan bien a todos".

Ha dicho que tendrá dos ejes: apostar por una gobernanza más participativa, de proximidad y más moderna para que los socios tengan una voz escuchada e integrada en los argumentarios, y por otro lado que la CEOE tenga más capacidad propositiva y haga suyas las inquietudes y soluciones que los sectores y territorios identifican.

SALARIOS Y LEGISLACIÓN

Sobre los salarios, Guinda ha dicho que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se debe incluir dentro de un gran pacto de rentas liderado por el presidente del Gobierno para abordar cómo se reparten los efectos de la crisis, igual que ha defendido Foment de Treball en los últimos meses.

"Parto de la base de que en España se deben hacer reformas estructurales en fiscalidad y cotizaciones de los empresarios de manera que ambas cosas favorezcan la buena marcha de las empresas y el incremento necesario de los salarios", ha añadido.

Ha defendido que los salarios "deben mejorar" porque están lejos de la media europea pero ha apuntado que también lo está la productividad, y ha animado a trabajar con agentes sociales para que esto evolucione y la economía sea más robusta.

"El SMI no puede ser igual para un agricultor que para una persona en la industria, o para un joven que quiere incorporarse al mundo laboral. No nos debe hacer miedo trabajar el SMI desde la complejidad que refleja la realidad de hoy en día", ha añadido, aunque ha dicho que no plantea que el SMI sea diferente por comunidades autónomas.

Para Guinda, también se debe revisar el absentismo y la falta de flexibilidad del marco laboral: "Esto es un reto: revisar el marco laboral para hacer que las empresas funcionen más y mejor.

SÁNCHEZ LLIBRE

Sánchez Llibre ha explicado que la reunión de la junta directiva celebrada este lunes decidió, por unanimidad de todos sus asistentes, unas 80 personas, apoyar a la candidatura de Virginia Guinda a la presidencia de la CEOE.

Ha señalado que desde la patronal catalana consideran la CEOE como su casa, tanto por formar parte de ella como por haber participado en su fundación, y ha manifestado su "máximo respeto y consideración" al candidato y actual presidente Antonio Garamendi.

Para el presidente de Foment, Guinda es una persona valiente, con coraje, fortaleza, humildad, responsabilidad, mucha sensibilidad social y que sabe escuchar, ha destacado que es una empresaria industrial y que se ha jugado su patrimonio en su proyecto empresarial: "Es una de las personas que puede encarnar el liderazgo empresarial en el siglo XXI".