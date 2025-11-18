El Guitar BCN 2025 cierra con 98.000 espectadores

Archivo - Concierto de Stay Homas en el WiZink Center de Madrid, a 13 de septiembre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Guitar BCN 2026 ha cerrado su edición con 98.000 espectadores, 56 conciertos y más de 30 con entradas agotadas, informa este martes el festival en un comunicado.

El festival se clausura la noche de este martes con un concierto de Ana Belén en el Palau de la Música Catalana, con 'sold out' en su segunda fecha programada en el Guitar BCN.

En esta edición del Guitar BCN han actuado Carlos Santana, Stay Homas, Ivan Ferreiro, Xoel López, Travis Birds, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Rodrigo Cuevas, Valeria Castro, Miguel Ríos y Jason Mraz, entre otros.