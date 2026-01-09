Guixà (FemCAT) pide tener en cuenta el coste de vida por territorios en la nueva financiación

El presidente de FemCAT, Oriol Guixà, en una atención a los medios en la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FemCAT, Oriol Guixà, ha pedido que se introduzca en la tramitación parlamentaria del modelo de financiación autonómica elementos como el diferente coste de vida por territorios, así como hacer "transparentes" las balanzas fiscales entre comunidades autónomas.

En una atención a los medios tras la reunión que han mantenido patronales y sindicatos con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado que la propuesta "podría ser mucho mejor, pero en el fondo es un paso hacia adelante importante y es muy necesaria para Catalunya".

En este sentido, la transparencia en las balanzas fiscales permitiría "contrarrestar las políticas partidistas de los distintos territorios para ir en contra del planteamiento catalán" y reducir al máximo el desequilibro fiscal que cree que existe entre territorios y que alcanzaría los 1.600 euros anuales per cápita.

También ha reclamado "bloquear" lo presupuestado por el Estado en Catalunya para que las inversiones presupuestadas se realizaran efectivamente porque, según ha sostenido, en los últimos años se ha llegado a porcentajes de ejecución del 30% al 35% respecto a lo presupuestado.

Ha considerado positivo el planteamiento, pero ha reclamado avanzar más a futuro: "Es como decir que Catalunya está enferma y, con este planteamiento, le hemos dado una medicina, pero esta medicina debe continuar a lo largo del tiempo para llegar a conseguir una financiación apropiada para el territorio".