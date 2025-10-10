Gurnah (Nobel 2021) asegura que leer es "la fuente de conocimiento más valiosa"

Defiende las palabras por la solidaridad: "Nos recuerdan nuestra humanidad compartida"

LLEIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel 2021, ha defendido este viernes el valor de leer: "Lo que leemos es la fuente de conocimiento más valiosa, y la lectura de literatura, la más fructífera".

"Lo que sabemos los unos de los otros no es a través de la experiencia personal directa, sino a través de lo que leemos o lo que escuchamos y, cada vez más, a través de lo que miramos", ha dicho en su discurso de investidura como doctor Honoris causa por la Universitat de Lleida, informa la UdL en un comunicado.

Gurnah,que acaba de publicar 'Un largo camino' (Salamandra Narrativa), nació en Zanzíbar (Tanzania) aunque vive en Inglaterra desde joven, y sigue situando sus obras en Zanzíbar porque es un mundo que conoce bien y al que sigue sintiéndose vinculado.

EL VÍNCULO CON ZANZÍBAR

"Lo que hace imposible renunciar al sentido de un lugar es una injusticia no redimida, un anhelo no satisfecho. Abandonar esta obligación parecería una negligencia autoindulgente, una traición", ha explicado.

También ha defendido que, para muchos, expresar solidaridad con aquellos que persiguen injusticia y persecución "solo" se puede hacer mediante palabras.

"Estas palabras no impedirán que caigan bombas ni que proliferen las mentiras, las crueldades, los centros de detención. Estas palabras no construirán escuelas u hospitales donde sean necesarios, pero nos permiten entender algo de la experiencia y las aspiraciones de los demás, nos recuerdan nuestra humanidad compartida", ha dicho.

"DE UN CONTINENTE OLVIDADO"

El rector de la UdL, Jaume Puy, ha dicho que con su investidura homenajean el leer, el escribir y los libros, pero sobre todo a "un inmigrante, un intelectual de un continente olvidado, un modelo a imitar y un activista".

La profesora de UdL que ha apadrinado a Gurnah como doctor, Esther Pujolras, ha destacado el "compromiso" como elemento presente en todas las obras del autor, además del respeto, la honestidad y la obligación moral que la caracterizan.