Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela actuarán en Barcelona el 7 de julio

Gustavo Dudamel - BCN CLÀSSICS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de orquesta Gustavo Dudamel y la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela actuarán en L'Auditori de Barcelona el 7 de julio, en el marco del BCN Clàssics, informa la organización en un comunicado de este martes.

Con esta actuación, se celebrarán los 50 años de el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela (Fundación Musical Simón Bolívar), fundado en 1975, y Dudamel precisamente ha dirigido a varios conjuntos de El Sistema en varias giras.

Interpretarán la 'Sinfonía Leningrado' de Dmitri Shostakóvich, una obra de guerra "llena de heroísmo y humanidad", compuesta durante la Segunda Guerra Mundial