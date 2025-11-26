Habitat Inmobiliaria invierte 22 millones en las obras de una promoción en Terrassa (Barcelona). - HABITAT INMOBILIARIA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Habitat Inmobiliaria invertirá 22 millones de euros en las obras de su última promoción residencial en Terrassa (Barcelona), Habitat Sala Badrinas, compuesta por 103 viviendas de hasta 4 dormitorios, todas con terrazas, garaje y trastero, además de zonas comunes como piscina, jardines y zona infantil.

La promoción, que generará alrededor de 650 empleos, cuenta con 25 viviendas de protección concertada con el objetivo de "mejorar el acceso a la vivienda en el municipio", informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Se estima que las obras finalicen a finales de 2027 y el proyecto está orientado a diversificar el parque residencial y a atraer a familias jóvenes, profesionales y personas que buscan un entorno urbano bien conectado.