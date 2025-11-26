Habitat Inmobiliaria invierte 22 millones en las obras de una promoción en Terrassa (Barcelona)

Habitat Inmobiliaria invierte 22 millones en las obras de una promoción en Terrassa (Barcelona).
Habitat Inmobiliaria invierte 22 millones en las obras de una promoción en Terrassa (Barcelona). - HABITAT INMOBILIARIA
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 13:53

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Habitat Inmobiliaria invertirá 22 millones de euros en las obras de su última promoción residencial en Terrassa (Barcelona), Habitat Sala Badrinas, compuesta por 103 viviendas de hasta 4 dormitorios, todas con terrazas, garaje y trastero, además de zonas comunes como piscina, jardines y zona infantil.

La promoción, que generará alrededor de 650 empleos, cuenta con 25 viviendas de protección concertada con el objetivo de "mejorar el acceso a la vivienda en el municipio", informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Se estima que las obras finalicen a finales de 2027 y el proyecto está orientado a diversificar el parque residencial y a atraer a familias jóvenes, profesionales y personas que buscan un entorno urbano bien conectado.

Contador

Contenido patrocinado