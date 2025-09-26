Hallado sin vida el buscador de setas desaparecido desde el martes en Bóixols (Lleida)

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

LLEIDA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han hallado sin vida al buscador de setas de 83 años desaparecido desde el martes en Bóixols (Lleida), ha informado el cuerpo en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante la noche del jueves, los bomberos han seguido con la búsqueda y a primera hora de este viernes han relevado las diferentes unidades: la unidad terrestre, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR) y el equipo de drones, y finalmente han localizado el cuerpo sin vida del hombre.

El jueves, los Bombers localizaron a otro buscador de setas desaparecido desde la noche del miércoles en Gombrèn (Girona), aparentemente en buen estado.