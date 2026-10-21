Hallan 55 kilos de cobre presuntamente robado de la red de tren en un gestor de residuos de Barcelona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han localizado 55 kilos de cobre presuntamente robado de la red ferroviaria en un gestor de residuos en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona, informan en un comunicado este miércoles.

El hallazgo se produjo durante dos inspecciones simultáneas enmarcadas en el Pla Via, que los Mossos y Adif llevan a cabo para combatir esta tipología de robos, y las intervenciones tuvieron lugar el pasado lunes en la capital catalana, donde Inspección de Trabajo detectó una infracción por falta del registro horario de los trabajadores.

L'Àrea Regional del Transport Urbà (ARTU) ha abierto una investigación para identificar al vendedor.

20 INTERVENCIONES EN 2026

Durante el 2026, los Mossos han desarrollado una veintena de intervenciones similares en gestores de residuos de Barcelona: quince durante los primeros seis meses del año y cinco más desde la puesta en marcha del Plan Vía.

Desde la puesta en marcha del Pla Via, el pasado julio, y hasta mediados de octubre, los Mossos d'Esquadra han detenido a 38 personas y han denunciado o investigado a seis más.

Dos de los detenidos han ingresado en prisión provisional y, además, se han emitido tres órdenes judiciales de alejamiento de la infraestructura ferroviaria.