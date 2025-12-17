Halsey, The Black Crowes y Rigoberta Bandini se suman a David Byrne y Pixies en el Cruïlla 2026

Archivo - La artista, Rigoberta Bandini durante el concierto en el Icónica Santalucía Fest, a 31 de mayo de 2025 en Sevilla - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

El festival Cruïlla 2026, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum de Barcelona, ha incorporado a su cartel a Halsey, The Black Crowes, Garbage, Rigoberta Bandini, Els Pets, Suede, Jon Batiste, The Hives y Faithless, en el que ya se habían anunciado nombres como David Byrne, Pixies, Mishima y Jovanotti.

En rueda de prensa, el director del Cruïlla, Jordi Herreruela, ha defendido este miércoles la identidad propia del Cruïlla, y ha considerado que el de esta edición es el cartel "más completo" de su historia y con el que salda algunas deudas.

Ha remarcado que es un festival arraigado a la ciudad, y ha subrayado que es un evento que se identifica más con una fiesta mayor que con otros festivales: "El Cruïlla ya es tradición de Barcelona y es de Barcelona".

Ha dicho que no quieren ser el festival más grande --su presupuesto está alrededor de los 10 millones de euros-- y buscan ser un "antídoto al fenómeno del 'fomo' y la angustia", y en el que la gente se sienta como en casa.

Herreruela ha asegurado que el Cruïlla de este año será un festival musicalmente plural y diverso en el que habrá artistas independientes y comprometidos, dispone mucho talento joven y tiene un tono "festivo y bailable".

ESCENA INTERNACIONAL

El festival ha defendido la identidad y cercanía de la propuesta en una edición que contará con el cantante y compositor David Byrne como uno de los principales protagonistas del cartel, en el que también brillan Halsey, en el décimo aniversario de 'Badlands', el debut de Reneé Rapp en España y la celebración de los 40 años de Pixies.

Un grupo que regresa al Cruïlla es Garbage, comandados por Shirley Manson, antes de poner fin a su carrera, y también estarán presentes bandas como Ezra Collective, el debut en Barcelona de Jon Batiste --director musical de la orquesta del programa de Stephen Colbert en EE.UU.--, y el primer concierto en Barcelona del italiano Jovanotti, después de 15 años intentándolo.

Otros grupos que actuarán en el Cruïlla 2026 son The Black Crowes con los hermanos Robinson al frente; el debut en el festival de The Hives; Faithless; Bomba Estéreo; Bacilos; Two Door Cinema Club en el 15 aniversario de su álbum de debut; Suede; Polo & Pan; Meute y Mind Enterprises.

Entre la hornada de nuevas bandas figuran en el cartel Yami Safdie, la venezolana Joaquina, la combinación de música urbana y sonidos africanos Sampa the Great, la cumbia-punk de los mexicanos Son Rompe Pera y la noruega Sigrid.

ESCENA ESTATAL

En el apartado estatal el cartel incluye nombres como Sen Senra, Zahara Rave --en su formato más bailable--, Ultraligera, Parquesvr, Chiquita Movida --con Rayden en sus filas--, Oslo Ovnies, Palo Domado, Rata y Alta Vaina.

La escena local catalana contará con Rigoberta Bandini, con su 'Jesucrista Superstar'; Els Pets en la celebración de sus 40 años;Mishima, en su primer actuación en el festival, "incomprensible", según Herreruela; Mazoni con la presentación de 'Banderes per daltònics'; La Ludwig Band; Alizzz; The Crab Apples; ypnosi, y Dan Peralbo i El Comboi.

El festival intensificará en esta edición los conciertos en la carpa con actuaciones de talento emergente de Greta, Svetlana, Svsto, Paco Pecado, Xicu y Sadie Jean, entre muchos otros.