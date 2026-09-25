Helena Guardans, nueva presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu

Sustituye a Salvador Alemany, quien llevaba diez años al frente de la entidad

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El patronato de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha nombrado a Helena Guardans Cambó como nueva presidenta de la institución en una reunión este viernes en el Palau de la Generalitat.

El nombramiento ha contado con el apoyo de las administraciones públicas que forman parte de la Fundació (la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona) y del resto de miembros del Patronato, ha informado el Gran Teatre del liceu en un comunicado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha nombrado a la sucesora de Salvador Alemany Mas, quien llevaba diez años al frente de la Fundació.

Guardans mantiene desde enero de 2024 una vinculación "activa" con el Gran Teatre del Liceu como presidenta del consejo de mecenazgo, desde donde ha impulsado la participación empresarial y la implicación de mecenas y benefactores con la institución y, con este nombramiento, Salvador Alemany asume la condición de Patrón de Honor de la Fundació.

TRAYECTORIA

Guardans (Barcelona, 1960) es licenciada en Económicas en Esade y empresaria de profesión, centrando su carrera profesional en un primer momento en el sector de la publicidad y en 1994 fundó en Barcelona una empresa "pionera" en la prestación de servicios de atención al consumidor, de la que fue presidenta durante más de treinta años.

Actualmente ejerce como miembro del consejo de administración de Fira de Barcelona; miembro del consejo de administración de Perk, empresa unicornio de gestión de viajes corporativos online; miembro del patronato de la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); miembro del patronato de la Fundación SIFU; miembro del patronato de la Fundación Economia i Empresa y miembro del patronato de la Fundación Quiero Trabajo