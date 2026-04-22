Henkel inaugura un nuevo hub en Barcelona e incorpora a 120 trabajadores

Imagen de la inauguración del nuevo hub de Henkel en Barcelona - HENKEL

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Henkel ha puesto en marcha su 'Supply Chain Planning Hub' en Barcelona, el centro de planificación y coordinación para la cadena de suministro europea del grupo y que ha supuesto la contratación de 120 trabajadores de diferentes nacionalidades.

Con este proyecto, que se ha desarrollado durante el último año y medio, la compañía tiene el objetivo de reforzar su contribución al empleo y la actividad económica del país, además de avanzar en la planificación y coordinación de su cadena de valor en el continente, informa este miércoles en un comunicado.

El presidente de Henkel Ibérica, Adrián Ordea, ha explicado que la decisión de establecer este nuevo hub, que servirá a la línea de negocio de Consumer Brands de Henkel, en Barcelona representa "una apuesta del grupo" por Henkel Ibérica, que suma ya un total de 3 hubs.

"Con estos hubs, Henkel continúa desarrollando sus capacidades operativas en Europa y reafirma su compromiso con Barcelona y con España como polo de talento y actividad industrial, contribuyendo de manera directa a la creación de empleo cualificado y al impulso del desarrollo económico", explica el grupo.

La nueva ubicación del grupo apoyará el negocio europeo de detergentes y cosmética de Henkel, que reúne una red logística de 30 centros de distribución en 20 países diferentes y gestiona más de 15.000 referencias diferentes.