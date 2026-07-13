Hereu afirma que la defensa es "una gran oportunidad industrial" y genera tracción

Momento del corte de cinta de la nueva nave - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Sàmper destaca la colaboración públicoprivada al inaugurar una nave industrial de Pangea Propulsion

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado este lunes que la industria de la defensa es "una gran oportunidad industrial" para España y que genera tracción en todo el país.

Lo ha dicho al inaugurar la nueva nave industrial de sistemas de propulsión espacial de Pangea Propulsion junto al alcalde de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), David Quirós; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el ceo de la empresa, Adrià Argemí.

También han asistido el director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa del Ministerio, teniente general Miguel Ivorra, y el director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (Inta), teniente general Enrique Campo.

PROYECTO PANEUROPEO

Hereu ha celebrado que Pangea Propulsion permite avanzar hacia la autonomía estratégica europea en la industria espacial, "un camino difícil y lleno de obstáculos" pero que la UE ha decidido emprender.

En este sentido, ha explicado que se trata de un proyecto paneuropeo y ha asegurado que "Europa es la escala mínima para competir en el mundo".

El ministro ha destacado que la industria de defensa está entrando en una nueva etapa y ha agradecido el papel de las Fuerzas Armadas, que han aportado "muchos recursos, mucha ambición y mucha profesionalidad".

DAVID QUIRÓS

Quirós ha valorado la presencia de la empresa en L'Hospitalet de Llobregat y ha dicho que se ha situado en un "entorno estratégico y privilegiado".

Ha celebrado que la compañía permitirá crear puestos de trabajo de alta cualificación y acercar la tecnología al territorio: "Para L'Hospitalet es una gran oportunidad".

El alcalde ha añadido que Europa ha sido referente en los derechos sociales y que ahora debe serlo en seguridad y desarrollo económico.

MIQUEL SÀMPER

El conseller Miquel Sàmper ha puesto en valor el papel de la colaboración públicoprivada: "Cuando la suma es sincera y leal, multiplica".

Ha lamentado que "Europa se durmió", lo que ha provocado que Estados Unidos y China se hayan adelantado, por lo que ahora se debe hacer un diagnóstico para que empresas como Pangea Propulsion permitan reducir esta brecha.

"Hoy ganamos en capacidad industrial, en autonomía tecnológica y en aumentar el control sobre la cadena de valor", ha explicado el conseller.

PANGEA PROPULSION

Adrià Argemí ha destacado los lazos de la empresa con instituciones de Italia, Francia --donde tiene una sede-- y Alemania: "Demuestra que la autonomía estratégica no se construye país por país, sino conectando capacidades, compartiendo riesgos y con una base industrial común".

Ha añadido que la tecnología espacial "ya no es ciencia o exploración", sino una infraestructura estratégica que impulsa la observación, la conectividad, la resiliencia y la soberanía.

"Quien no controla su tecnología no controla su futuro", ha advertido, y ha dicho que la empresa tiene la voluntad de convertir la ambición europea en una realidad industrial.