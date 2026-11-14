Hereu critica que "Derribos Feijóo" quiera eliminar los ministerios de Vivienda e Igualdad

Los candidatos del PSC a las elecciones generales Paco Aranda y Rosa Sanz, el ministro de Industria y número 1 por Barcelona, Jordi Hereu, el presidente de Catalunya y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el alcaldable en Terrassa, Javier Garcia - EUROPA PRESS

Illa critica las supuestas reuniones del PP con Koldo "para comprar testimonios y decir mentiras"

TERRASSA (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministerio de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha calificado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "Derribos Feijóo", por su voluntad de reducir ministerios en un eventual Gobierno que presida, eliminando el de Vivienda y el de Igualdad.

Lo ha dicho este viernes en un mitin en Terrassa (Barcelona), junto al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa; los números 5 y 6 de la lista candidatura por Barcelona, Paco Aranda y Rosa Sanz, y el alcaldable del partido en Terrassa, Javier Garcia.

"Este señor convierte la 'reconstrucción nacional' en 'Derribos Feijóo", ha dicho Hereu, citando el lema de campaña popular, y ha reivindicado que, frente a esta apuesta, el Gobierno liderador por el PSOE ha desplegado estos últimos años una verdadera apuesta por la vivienda, con recursos y legislación.

El líder del PP explicó este viernes que, de conseguir formar Gobierno después de las elecciones generales del 29 de noviembre, no dispondrá de un Ministerio de Vivienda, y que las políticas de este ámbito se encuadrarán en una vicepresidencia estratégica.

Hereu ha asegurado que el PP y Vox, aunque lo intenten disimular, ya no pueden esconder ni la motosierra ni sus ganas de privatizarlo todo, y esta crítica a eliminar Vivienda la ha extendido a la voluntad de eliminar la cartera de Igualdad: "Cuando se le pregunta, no le cuesta ni dos segundos responder. Esto no es ninguna broma".

DEFIENDE A LOS SINDICATOS

Ante esta propuesta, el candidato ha llamado a votar socialista, porque es gracias al movimiento de los obreros y los trabajadores, del sindicalismo y del trabajo en los parlamentos que se han logrado avances.

Por ello, ha lamentado que desde la derecha se haya calificado a los representantes de los trabajadores de basura sindical: "¿Basura? ¿Basura? Pues les vamos a derrotar" en la elección del 29N, que es la madre de todos los combates democráticos, ha sostenido.

SALVADOR ILLA

Illa, en la línea de Hereu, ha criticado a las propuestas de la derecha en vivienda, porque asegura que, ante los fallos del mercado, no sirve la ley de la oferta y la demanda, sino regular, y que la huelga general del pasado miércoles es "un clamor de la ciudadanía" en este sentido.

Ha reconocido que es un problema social pese a que la economía va bien, y que los socialistas lo atenderán: "Hablamos de 'La fuerza de la gente'. Porque pedimos a la gente, a la gente normal, que tome parte de esta campaña. Nos importa la gente. ¿Y qué nos pide la gente? Vivienda".

PIDE RESPETO A LA VERDAD

El líder de los socialistas catalanes ha pedido a la derecha una campaña basada en el respeto a los ciudadanos, a los adversarios, a las reglas del juego y a la verdad, y en este sentido, ha apuntado a los presuntos pagos y reuniones del PP con los representantes legales de Koldo García, algo que no debe pasarse por alto.

"El PP se ha reunido, el abogado de este partido, con los abogados de excompañeros nuestros, y han ofrecido dinero para comprar testimonios y decir mentiras. ¿Qué respeto tienen por la verdad?", ha preguntado.

Estas prácticas las ha enmarcado en el autoritarismo que cree que representan PP y Vox, y que augura que implementarán si llegan al Gobierno: "En Castilla y León comienzan a decir que no darán ayudas a creadores que hagan obras culturales que no se avengan con su forma de pensar. Recorte de derechos, autoritarismo".

ARANDA Y SANZ

El candidato por Barcelona Paco Aranda, quinto en la lista del PSC, ha enfatizado que las generales son unas elecciones para una época: "O Sánchez o Feijóo y Abascal. O Hereu o Figaredo", y que están en juego las pensiones, los alquileres asequibles y los derechos de las mujeres, entre otras cuestiones.

La número 6 por Barcelona, Rosa Sanz, ha reivindicado las políticas feministas del Gobierno Sánchez, que ve amenazadas por PP y Vox, y también el aumento del SMI, que ha beneficiado a profesiones más feminizadas, donde los salarios son más bajos: "Por eso importa quién gobierna y qué medidas se toman".

JAVIER GARCIA

Y el candidato a la alcaldía de Terrassa en 2027, Javier Garcia, ha destacado las medidas de vivienda socialistas a nivel estatal, y ha señalado la "hipocresía" de Junts, que tumbó los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, pero que en Terrassa, donde forma parte del gobierno municipal que encabeza Tot per Terrassa, sí que aplica, ha asegurado.

"El recargo en el IBI a viviendas desocupadas o turísticas son medidas que el ayuntamiento aplicará gracias al Gobierno socialista de España, pese al voto en contra de Junts. Esta es la hipocresía de la derecha contra la que debemos luchar el 29N", ha manifestado.