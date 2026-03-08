Hereu defiende "relocalizar la actividad productiva" para alcanzar autonomía estratégica en la UE

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene durante la presentación de la nueva sede corporativa de la multinacional Johnson & Johnson, a 18 de febrero de 2026, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). Johnson & Johnson es una multinacional - Ricardo Rubio - Europa Press

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha apostado por "relocalizar la actividad productiva" para alcanzar autonomía estratégica en la UE, y ha asegurado que esto también incluye a China.

"Después de décadas en las que era bastante indiferente donde podías deslocalizar, una de las grandes lecciones después de la crisis del 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania es que debemos ganar en autonomía estratégica abierta. Esto incluye a China", ha afirmado en una entrevista este domingo en el Ara recogida por Europa Press.

En cuanto a la guerra de Irán, el ministro ha señalado que las afectaciones económicas dependerán de la duración del conflicto, y ha destacado que, a nivel energético, "la economía española tiene algunas fuentes más diversificadas, lo que demuestra que la apuesta por las renovables también tiene que ver con la resiliencia".

"De momento, lo estamos siguiendo y, si se prolonga, deberemos desarrollar con plenitud planes de contingencia y apoyo a los sectores que puedan tener problemas", ha detallado Hereu.

Ha indicado que los sectores más frágiles son los relacionados con la industria electrointensiva, con un uso intensivo de acero y cobre, y los que tienen "muchos procesos de química", y ha añadido que también podría verse afectado el sector de la automoción, porque es una industria muy globalizada.

RELACIÓN CON EE.UU.

El ministro ha señalado que España tiene una "larga relación comercial y de inversión directa" con Estados Unidos, y ha añadido que el Gobierno la quiere preservar, tras lo que ha agregado que no será por España que se deteriore esta relación.

Sobre los datos de turismo, el ministro ha negado que se haya tocado techo, y ha asegurado que en verano "ya se ha llegado en muchos sitios a un límite técnico y ahora se está creciendo mucho más en meses como marzo, abril, octubre y noviembre".