Hereu dice que las palabras de Rajoy sobre la selección francesa son "mucho más que un error"

Momento del corte de cinta de la nueva nave industrial de Pangea Propulsion - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Pide "responsabilidad" al Poder Judicial ante el caso sobre Begoña Gómez y confía en este poder

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que las palabras del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre el origen de los jugadores de la selección francesa de fútbol son "mucho más que un error".

En declaraciones antes de inaugurar la nave de Pangea Propulsion en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se ha referido a las palabras de Rajoy en que decía que en la selección gala no hay franceses: "Es una expresión de racismo que creo que no se corresponde con lo que tiene que expresar un expresidente".

También ha dicho que estas palabras son contrarias a "todo el espíritu, incluido el espíritu deportivo" y que la definición de ciudadanía en Europa no se basa en criterios de racismo o etnicistas.

Además, ha valorado los lazos que unen a España y Francia "en todos los campos: el social, el económico y el cultural", y ha añadido que son países que tienen muchas cosas a construir juntos.

BEGOÑA GÓMEZ

También le han preguntado respecto a que la Audiencia de Madrid resuelva este lunes los recursos contra las decisiones del juez Juan Carlos Peinado sobre el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El ministro ha respondido pidiendo "seriedad y responsabilidad al Poder Judicial" y ha reafirmado su confianza en este poder.