Hereu dice que el "proceso histórico de inversión" en Rodalies tendrá efecto a medio y largo plazo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo. - Marta Fernández - Europa Press

BARCELONA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado que el servicio de Rodalies de Catalunya está viviendo un "proceso histórico de inversión tras una década de desinversión" y que sus efectos se notarán a medio y largo plazo, en sus palabras.

Lo ha dicho este viernes a los medios en el marco de la feria Fitur de Madrid, en la que ha defendido la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al frente de la situación de Rodalies, que el jueves empezó a retomar sus servicios después de dos días de suspensión tras el accidente ferroviario del martes en Gelida (Barcelona) en el que falleció un maquinista en prácticas.

"Creo que el ministro de Transportes está gestionando esta semana de manera muy proactiva, explicando todo aquello que está pasando y evidentemente también irá explicando las causas a medida que sepamos las razones por las que han pasado estos accidentes", ha afirmado Hereu.

Ha hecho hincapié en que en estos momentos "toca gestionar esta crisis, pero se están sentando las bases para tener el servicio que la ciudadanía necesita".

Preguntado sobre el estado de salud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Hereu ha indicado que "está en un proceso de recuperación y además es una persona que está siguiendo todo lo que acontece".