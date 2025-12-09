Hereu invita a empresarios de Cecot a colaborar en el plan de reindustrialización del Gobierno

Hereu afirma que la industria catalana puede liderar proyectos para modernizar procesos productivos - DAVID LOPEZ VILLALTA

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha invitado a los empresarios de la patronal catalana Cecot a colaborar en la estrategia de reindustrialización del Gobierno y ha asegurado que la industria catalana está llamada a liderar proyectos vinculados a la modernización de procesos productivos, a la transición energética y a la constante innovación.

Lo ha dicho en una reunión en Madrid con el presidente de la Cecot, Xavier Panés, y su secretario general, Oriol Alba, informan el Ministerio y la entidad en un comunicado.

Hereu ha reconocido a la Cecot como "actor imprescindible para identificar necesidades reales de pymes y empresas industriales en el territorio", y ha destacado que el Gobierno quiere que el Vallès siga siendo un polo industrial de referencia, generador de empleo de calidad y capaz de atraer inversiones tecnológicas, en sus palabras.

Por su parte, Panés ha subrayado que es imprescindible que la política industrial del país "avance con coherencia y coordinación entre todos los ministerios implicados".

"Las pymes industriales necesitan marcos claros, previsibles y con menos trabas administrativas para poder invertir, crecer y ser competitivas", ha argumentado el presidente de la Cecot, quien ha ofrecido al Ministerio sus diagnósticos, experiencias, empresas y polígonos para proyectos piloto.