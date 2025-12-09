Hereu invita a empresarios de Cecot a colaborar en el plan de reindustrialización del Gobierno

Hereu afirma que la industria catalana puede liderar proyectos para modernizar procesos productivos
Hereu afirma que la industria catalana puede liderar proyectos para modernizar procesos productivos
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 19:08
Seguir en

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha invitado a los empresarios de la patronal catalana Cecot a colaborar en la estrategia de reindustrialización del Gobierno y ha asegurado que la industria catalana está llamada a liderar proyectos vinculados a la modernización de procesos productivos, a la transición energética y a la constante innovación.

Lo ha dicho en una reunión en Madrid con el presidente de la Cecot, Xavier Panés, y su secretario general, Oriol Alba, informan el Ministerio y la entidad en un comunicado.

Hereu ha reconocido a la Cecot como "actor imprescindible para identificar necesidades reales de pymes y empresas industriales en el territorio", y ha destacado que el Gobierno quiere que el Vallès siga siendo un polo industrial de referencia, generador de empleo de calidad y capaz de atraer inversiones tecnológicas, en sus palabras.

Por su parte, Panés ha subrayado que es imprescindible que la política industrial del país "avance con coherencia y coordinación entre todos los ministerios implicados".

"Las pymes industriales necesitan marcos claros, previsibles y con menos trabas administrativas para poder invertir, crecer y ser competitivas", ha argumentado el presidente de la Cecot, quien ha ofrecido al Ministerio sus diagnósticos, experiencias, empresas y polígonos para proyectos piloto.

