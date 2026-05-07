Hereu niega que el crucero afectado por hantavirus pueda perjudicar al turismo en Canarias

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha negado que el atraque del crucero afectado por el Hantavirus en Canarias pueda perjudicar al turismo en la comunidad autónoma: "Para nada".

Lo ha dicho este jueves al preguntárselo la prensa tras la clausura de la edición 2026 de Advanced Factories, que se ha celebrado desde el martes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Hereu ha añadido que se está gestionando la crisis de acuerdo con los organismos internacionales.

Preguntado por el papel del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, Hereu ha pedido gestionar "desde la colaboración, desde la cooperación y cumpliendo con la normativa internacional, la legalidad internacional".

"Creo que no es momento de debate, sino de trabajar conjuntamente para que sea un proceso exitoso, que estoy seguro de que lo será", ha dicho, y ha añadido que España tiene la capacidad para gestionarlo correctamente.

Por otro lado, y preguntado por las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la gestión de la crisis, ha asegurado que no quiere alimentar polémicas: "No son momentos de polémica, son momentos de trabajar con seriedad, con responsabilidad".