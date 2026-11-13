Hereu pide desde Montmeló (Barcelona) concentrar el voto al F1 de Sánchez: "Tenemos al mejor piloto"

El alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, el número 9 del PSC por Barcelona, Arnau Ramírez, el candidato por Barcelona, Jordi Hereu, el primer secretario, Salvador Illa, y la 10 por Barcelona, Andrea Canelo - EUROPA PRESS

Illa afirma que Catalunya será escuchada y respetada "si todo el mundo va a votar"

MONTMELÓ (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha pedido desde Montmeló (Barcelona) que Catalunya concentre el voto en los socialistas y en el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez: "Tenemos el mejor piloto, que se llama Pedro Sánchez".

Lo ha dicho este viernes desde el municipio donde se encuentra el Circuito de Barcelona-Catalunya, junto al presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa; el alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez; y los números 9 y 10 de la lista por Barcelona, Arnau Ramírez y Andrea Canelo.

Hereu ha pedido que los votantes progresistas apuesten por la papeleta socialista porque Sánchez y el PSC representan "la única lista que puede derrotar a la derecha y la ultraderecha", y ha pedido un último esfuerzo de movilización para la campaña.

Según ha dicho, estos 15 días hasta el 29N no será una maratón, sino un esprint: "Las maratones las dejo para el presidente Salvador Illa, porque lo mío, ni maratones ni media maratón. Pero esto no es una maratón, es un esprint".

EL COCHE, MEJOR EN MANOS DE SÁNCHEZ

Por fortuna, ha dicho, cuentan con el mejor piloto, pero no solo: "Tenemos el mejor coche. Tenemos el mejor equipo. Tenemos la mejor afición, que es la gente que nos empuja hacia adelante. Pero no tengáis ninguna duda, tenemos el mejor piloto".

Y este piloto, continuando con la metáfora automovilística, es mucho mejor que la otra opción, encarnada en PP y Vox: "No me quiero imaginar un coche de Fórmula 1 conducido por Feijóo y Abascal".

Reivindicando las medidas de este viernes en el Consejo de Ministros, ha sostenido que bajo este eventual Gobierno no se revalorizarían las pensiones y no se garantizaría la sostenibilidad del sistema: "Está garantizado con un Gobierno de izquierdas liderado por el Partido Socialista".

SALVADOR ILLA

Illa, por su parte, ha señalado los riesgos, a su parecer, de un eventual Gobierno de la derecha: "Sanidad como un derecho, pensiones como un derecho, vivienda como un derecho, o sanidad, pensiones y vivienda como un negocio", así como el autogobierno de Catalunya y las instituciones democráticas.

Ha advertido de la llegada de planteamientos autoritarios, como los que cuestionan el sistema electoral, y ha pedido a la derecha que tenga respeto por las reglas de juego: "¿Qué sentido tiene poner en duda el sistema electoral de nuestro país?", se ha preguntado, en referencia al voto por correo y a la 'ley de nietos'.

NO CONFUNDIRSE DE ADVERSARIO

Para evitarlo, ha llamado a la movilización y a votar socialista, y ha pedido al resto de fuerzas de izquierdas que no se confundan de adversario: "No nos confundamos, compañeros, que dicen que son más de izquierdas, pero a veces no lo son, porque se confunden votando la reforma laboral, por ejemplo", ha dicho en referencia a ERC.

Ha sostenido que Catalunya quiere ser escuchada y respetada, y que lo demostrará el 29N "si todo el mundo va a votar, si todo el mundo se mueve, sale, y ejerce su derecho a votar".

Y ha finalizado también con una metáfora automovilística: "Empieza la carrera en Montmeló y acabaremos la carrera ganando, como siempre hemos hecho cuando nos hemos movilizado. A ganar, a votar socialista, a votar a Pedro Sánchez".

PERE RODRÍGUEZ

El alcalde de Montmeló, Pere Rodríguez, ha reivindicado las políticas de vivienda socialistas, y ha asegurado que la convocatoria electoral es culpa de "la derecha clasista y xenófoba de Junts" por votar en contra de los decretos de vivienda, y ha dicho que los socialistas son los que tienen claras las cosas y no cambian de siglas en cada elección, en referencia al Frente Amplio.

Ha afirmado que, al frente del Gobierno, llevan años transformando España, y que seguirán haciéndolo los próximos años: "Lo volveremos a hacer, porque este país necesita políticas con prioridades como las que hemos puesto desde el Gobierno, con el BOE en la mano, y desde el Congreso".

RAMÍREZ Y CANELO

El número 9 por Barcelona, Arnau Ramírez, ha afirmado que, como Feijóo no será presidente sin Abascal de vicepresidente, es muy importante votar, porque un Gobierno socialista es mejor para Catalunya en muchos ámbitos: "No ha pasado tanto tiempo. ¿Os acordáis cuando estábamos todo el rato hablando de banderas y de líos? ¿Queremos volver a eso?".

Y finalmente, la número 10 por Barcelona Andrea Canelo ha criticado las propuestas "del facherío" de PP y Vox respecto a las mujeres, y ha dicho que las mujeres, especialmente las socialistas, no tolerarán lecciones de ningún hombre en temas como el aborto o la igualdad salarial.