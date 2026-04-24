Hereu pide a los partidos estar a la altura y aprobar la Ley de Industria que España "se merece"

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, junto al decano del CEC, Carlos Puig de Travy - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, ha pedido a los diferentes partidos políticos que estén a la altura y faciliten sacar adelante una Ley de Industria que España y el sector industrial "se merece".

Lo ha dicho este viernes en Barcelona, durante su participación en el ciclo 'Converses del degà' del Col·legi d'Economistes junto con el decano del colegio, Carlos Puig de Travy, en referencia a la normativa impulsada por el Gobierno a finales de 2024 y ha quedado encallada en el Congreso sin que se haya aún concluido su tramitación.

"Hay fuerzas políticas que claramente en otras épocas estarían apoyando un instrumento que es de todos", ha defendido el ministro, y ha hecho un llamamiento a estos partidos a actuar de forma proactiva, y no reactiva, y actualizar la ley de Industria actual, de 1992, a una para la Europa y la España del 2026.

Hereu, sin embargo, también ha dicho que la normativa ya se está desarrollando sin tenerla, a través de acuerdos como el firmado con el sector de la automoción: "No esperaremos a que algunos les coja un ataque de responsabilidad", ha dicho.

TURISMO

Respecto al efecto en el turismo de la guerra en Oriente Próximo y la subida en el precio de los combustibles, Hereu ha admitido que, aunque es un sector resiliente, sí que se podrá ver un efecto "leve" en el número de llegadas de turistas: "Si íbamos a crecer un 2% o 3%, igual ahora lo hacemos menos".

"Lo que está pasando no nos hace cambiar la hoja de ruta, sino perseverar en esta estrategia turística a la vez que estar muy atentos a la coyuntura", ha defendido.

En este sentido, el ministro de Turismo se ha referido a un modelo turístico basado en la desconcentración de los destinos, la diversificación de productos, la desestacionalización y la digitalización.

APROVISIONAMIENTO EUROPEO

En relación al combustible de las aerolíneas, Hereu ha afirmado que en España no hay un desabastecimiento y que los almacenes están "llenos de queroseno", pero resaltado que es igual de importante que otros países europeos que no tienen su aprovisionamiento tan diversificado también tengan acceso.

"Si España tiene, pero el avión de Málaga a Gatwick, en Gatwick hay problemas de aprovisionamiento, también tenemos un problema", ha explicado Hereu.

PRODUCTIVIDAD Y TALENTO

De cara al futuro, el ministro de Industria ha afirmado que la hoja de ruta industrial, y que permitirá hacer frente también al reto de la productividad, debe pasar tanto por apostar por nuevos sectores de innovación como por transformar digitalmente los sectores tradicionales.

Más adelante, ha continuado, estas innovaciones y transformaciones también deben también llegar a las pymes y facilitar su adopción, para que así "las microempresas se hagan pequeñas empresas, y las pequeñas, medianas" y sucesivamente.

También se ha referido a la atracción del talento como uno de los grandes retos de la industria actual, para lo que ha apostado por "hacer los deberes y comunicar que los hemos hecho", con el objetivo, ha dicho, de recuperar y extender de nuevo el orgullo industrial.