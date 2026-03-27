Hereu reivindica la descarbonización industrial para ganar "resistencia" ante crisis geopolíticas

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una imagen de archivo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado este viernes la necesidad descarbonizar la industria española para lograr una mayor "resistencia" ante crisis geopolíticas como la guerra en Irán mediante energías renovables.

En una atención a los medios tras una visita institucional en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Hereu ha destacado que el proceso de descarbonización de la economía y la industria española y catalana "está generando mucha más capacidad de resistencia frente a fenómenos como son los efectos de esta indeseable guerra de Irán".

"España lo está afrontando con mayor capacidad por su apuesta por las energías renovables y porque tenemos una industria que está utilizando menos los combustibles fósiles", ha argumentado.

En este sentido, ha puesto de ejemplo a Molins, empresa cementera con sede en esa misma localidad, de la que ha recordado que obtuvo "una línea del Perte de descarbonización con 5,7 millones en 2024" y ha subrayado que en estos momentos atraviesa otro proceso de petición de ayudas.

"Estaremos con Molins en este proceso de descarbonización, también de la captura del CO2, y estos procesos industriales que deben asentar y garantizar la actividad industrial en los próximos años y las próximas décadas", ha resuelto Hereu.