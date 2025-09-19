Hereu reivindica la salud pública como un "derecho de la humanidad" a través de la innovación. - GOBIERNO

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado el papel de la salud pública como "uno de los grandes derechos de la humanidad" a través de la investigación, la ciencia y la innovación.

Lo ha dicho este viernes durante la visita a la planta de Boehringer en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde ha agradecido la apuesta de esta compañía alemana por Catalunya y el resto de España, así como su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Allí, el ministro ha hecho hincapié en el Plan Profarma, que impulsa la fabricación y la sostenibilidad en el sector farmacéutico en España.

En este sentido, ha recordado la evolución hacia la excelencia de estos laboratorios, alcanzando una evaluación de 'muy buena' en las últimas convocatorias de este programa que incentiva la innovación farmacéutica.

Además, el Ejecutivo ha puesto en marcha medidas específicas de apoyo, como el PERTE para la Salud de Vanguardia, que entre 2022 y 2023 movilizó cerca de 28 millones de euros para impulsar la innovación en este sector.