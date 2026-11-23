Jordi Hereu - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, ha respondido al candidato de ERC, Gabriel Rufián, que la última semana de campaña electoral para las elecciones generales "no es una semana de opas hostiles" entre fuerzas progresistas, sino para apelar a la movilización y a concentrar el voto en los socialistas.

"No es una semana de opas hostiles. Es una semana de concentrar a la gente en su responsabilidad", ha dicho en una rueda de prensa este lunes organizada por Efe, en la que ha asegurado que la ciudadanía, de forma natural, tomará decisiones excepcionales a la hora de votar ante lo que califica de escenario excepcional.

Por ello, ha afeado al candidato republicano que quiera poner el foco en la disputa entre el PSC y ERC: "Es no saber lo que tenemos entre manos", y ha lamentado que esta sea su principal preocupación después de haber trinchado el espacio político a la izquierda de los socialistas.

Ha afirmado que esto no va de quién puede tener más fuerza para condicionar, como defiende Rufián, sino de quién será el presidente: "Nos jugamos quién te recibirá en la Moncloa. Porque si hay Feijóo y Abascal, ya no os recibirá nadie, ¿sabéis?. Entonces, ¿con qué se contentará, con segundas y terceras derivadas?", ha preguntado.

QUE PUIGDEMONT "DEJE DE FABULAR DESDE LA DISTANCIA"

También ha cargado contra Junts y contra su líder, Carles Puigdemont, y aunque ha deseado que regrese a Catalunya lo antes posible, ha considerado extraño que participe en campaña de forma telemática: "Cada uno legítimamente utiliza sus recursos, pero, quiero decir, compañeros suyos han vuelto ya con normalidad".

Ha considerado que la entrevista de Puigdemont criticando a Sánchez es un momento de gloria que no le servirá para nada, y ha augurado que tendrá consecuencias electorales y que les llevará a una cierta irrelevancia, según él.

"Todos hemos trabajado, nosotros los primeros, y somos los que más hemos pagado el coste de la agenda del reencuentro", y ha asegurado que hay gente de Junts enfadada por ello.

"Deseo que todo el mundo vuelva a la realidad catalana y deje de fabular desde la distancia", y ha apelado a todos los catalanistas para que voten al PSC, porque es la opción útil dentro del catalanismo, según él.

NO NEGOCIARÁN UN REFERÉNDUM

Preguntado por si negociarían un hipotético referéndum de autodeterminación en Catalunya para investir a Sánchez, ha dicho que no lo harán: "Nuestro ideario es clarísimo y no vamos a especular con este tema. Todo el mundo sabe nuestra tesis".

En cambio, apuesta pasa por reforzar el autogobierno y aumentar los recursos para las comunidades autónomas, que es lo que permiten tanto el Estatut como la Constitución, aunque también ha dicho que no es un tema que esté en la agenda: "No veo al señor Rufián hablando mucho de estos temas".

Ha afirmado que la apuesta por un referéndum hace 10 años implicó no concentrarse en los temas en los que la política se debía concentrar; por lo tanto, no es la apuesta de los socialistas, aunque hablarán de otras cuestiones: "De este tema no, pero en muchas otras cosas es evidente que tendremos que negociar".

ACUERDOS PENDIENTES

Hereu se ha comprometido a que los principales proyectos acordados respecto a Catalunya como la financiación, la quita del FLA y Rodalies seguirán siendo una prioridad de un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, y que lo abordarán "inmediatamente".

"Lo tenemos en cartera para tirarlo ya hacia adelante, y además es que lo necesitamos", y sin concretar un calendario, ha dicho que será algo rápido si pueden contar con una mayoría parlamentaria progresista que lo permita.

"Si tenemos mayoría progresista en el Congreso, vendrá la resolución de Rodalies, vendrá la resolución del marco del autogobierno, vendrá el traspaso de Rodalies, vendrá el acuerdo de financiación, tendremos más recursos, mayor capacidad. Sencillamente, si tenemos mayoría, esto será muy fácil", ha asegurado.