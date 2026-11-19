El ministro de Industria y candidato del PSC al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu, en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha calificado este jueves de grave error estratégico la entrevista que el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha concedido a 'El Mundo': "Junts ya no está en el centro, ha tomado partido. Por con quién ha hecho la entrevista y por el momento en el que hace la entrevista".

Así se ha pronunciado en una conferencia en el foro Barcelona Tribuna organizado por Amics del País, en la que le ha presentado el jurista y expolítico Miquel Roca i Junyent, que le ha definido como un político constructivo y con experiencia y como una persona tranquila y de carácter convivencial, lo que "empieza a ser un fenómeno raro" en política.

Hereu ha afirmado que era evidente que Junts nunca ha estado en el centro, pero que ahora ha quedado claro a ojos de todo el mundo, y que deberán hacer su propio proceso: "Allá ellos con su irresponsabilidad".

Para el candidato socialista, si esta entrevista se ve con cierta perspectiva, es la prueba de que la agenda de normalización en Catalunya ha ganado, y que Puigdemont "ya está dentro", aunque ha considerado que se trata de un gran error estratégico.

"Nuestro proceso de normalización, la agenda de reencuentro, hace que incluso la gente tenga derecho a equivocarse, pero ya se equivocan en una Catalunya convivencial", lo que demuestra el éxito de la política de Pedro Sánchez respecto a Catalunya, según él.

LE DA "ESPACIO" AL PSC

Tras esta reflexión, ha sostenido que estas palabras de Puigdemont en 'El Mundo' abren a los socialistas "mucho más espacio", y ha apelado al electorado catalanista a que se sumen a su opción.

"Toda la gente del catalanismo, toda la gente que pone a Catalunya por encima de todo y que sabe que Catalunya es un proyecto plural, diverso, un magnífico país, yo creo que también debe unirse a esta amplia convocatoria que hacemos", ha expresado.

CARA A CARA

Sobre el debate cara a cara de este jueves por la noche entre los candidatos del PP y el PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, ha considerado que es importante y que demostrará que el PP "no tiene nada positivo a expresar" frente al movimiento de la esperanza y la propuesta que representan, a su parecer, los socialistas.

"Para la derecha y la ultraderecha, para el señor Feijóo, explicar su programa es un mal trago. Para nosotros una enorme oportunidad", porque los populares deben maquillarlo y modularlo hasta después de las elecciones, ha dicho Hereu, ejemplificándolo con las pensiones.

LA "OPERACIÓN DESÁNIMO" HA FRACASADO

Hereu, en una defensa explícita de la Constitución y del marco de convivencia de la Transición, ha afirmado que hay varios de los preceptos de la Carta Magna que están en riesgo con un Gobierno de PP y de Vox.

Ha citado los artículos que promulgan que España es un Estado social y de derecho que promulga los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político; los que reconocen y garantizan la autonomía de las nacionalidades y regiones, y los que permiten a los poderes públicos impedir la especulación con la vivienda.

"Lo damos por sentado, pero nos tocará defenderlo", y por ello ha apelado a la movilización de todos los sectores progresistas, catalanistas y defensores de la democracia en línea con su voluntad de reagrupar varios sectores de Catalunya bajo las siglas del PSC.

Según él, esta movilización es algo que ya se está produciendo: "La operación desánimo ha fracasado", ha sostenido.