Herida crítica una mujer tras un incendio de madrugada en un edificio en Badalona (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcelona) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida crítica tras un incendio en un edificio de planta baja y cinco plantas de la calle Verdi de Badalona (Barcelona) este miércoles sobre las 3.23 horas.

Ha quemado "totalmente" un piso de la segunda planta y también se ha visto afectado el piso de abajo y se han rescatado a 2 personas del interior, que han tenido que ser evacuadas por el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), han informado los Bombers en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La mujer herida crítica ha sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y otro herido ha sido trasladado en estado menos grave al Hospital Municipal de Badalona, ha explicado el SEM en otro apunte en 'X'.

También se ha atendido a 1 hombre y 1 mujer en estado menos grave que han sido dados de alta en el lugar de los hechos.

Para esta incidencia el SEM ha activado a 4 ambulancias y 1 equipo conjunto con los Bombers de la Generalitat.