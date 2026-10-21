Herida "muy grave" una menor de 2 años tras caer de un balcón de un primer piso en Lleida

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una menor de 2 años de edad se encuentra herida "muy grave" tras caer de un balcón de un primer piso (desde unos 5 metros de altura) en Lleida este martes sobre las 17 horas, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Catalunya Ràdio', la menor estaba consciente tras la caída y fue trasladada de gravedad al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense.

La policía catalana investiga las causas de la caída y si la menor estaba acompañada.