Herido por arma blanca un menor en el Fòrum de Barcelona este domingo

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un menor resultó herido la madrugada de este domingo tras ser atacado por diversas personas en la zona del Fòrum de Barcelona, donde fue agredido con un arma blanca, según explican fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Los hechos sucedieron sobre las 03.30 horas de la noche del sábado al domingo cuando el menor fue presuntamente atacado por un grupo de jóvenes, que le dejaron herido y posteriormente fue trasladado al hospital, tal y como ha avanzado 'El Caso' y confirman dichas fuentes.

Los Mossos desvinculan esta agresión con la Feria de Abril que se está celebrando en el Parc del Fòrum y ahora investigan los hechos para esclarecer las causas.