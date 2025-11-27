1 Herido Crítico Y Otro Grave Tras Un Incendio En Un Domicilio De Badalona (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en un domicilio de la calle Badajoz de Badalona (Barcelona) ha dejado una persona herida crítica y otra grave --además de 6 heridos de menor consideración-- este jueves sobre las 1.28 horas.

El herido crítico ha sido trasladado al Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona) --junto a otros 2 heridos menos graves-- y el herido grave ha sido llevado al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Otro herido leve ha sido trasladado al Hospital Municipal de Badalona y los otros 3 heridos han recibido el alta en un operativo que ha activado a 6 ambulancias del SEM y 1 equipo conjunto de SEM y Bombers de la Generalitat.

En otra publicación en 'X', los Bombers han explicado que el fuego ha quemado el recibidor y el comedor del piso y el resto del domicilio se ha visto afectado por el humo y temperatura.

Se han movilizado 9 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y de los Bombers de Barcelona.