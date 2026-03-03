Herido grave el conductor de un camión cargado de piñones que ha volcado en El Cogul (Lleida)

Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

LLEIDA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión cargado de piñones ha resultado herido grave tras volcar este martes por la mañana en un accidente en la carretera de Castelldans, en El Cogul (Lleida), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 08.16 horas y los Bombers de la Generalitat han activado una dotación para poder retirar el vehículo.

Por parte del SEM, se han movilizado dos ambulancias que han atendido al herido y lo han trasladado al hospital Arnau de Vilanova de Lleida.