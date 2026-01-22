Un herido grave y 4 menos graves intoxicados por una caldera en mal estado en Cabanes (Girona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La mala combustión de una caldera dejó este miércoles por la noche a un hombre en estado grave y a cuatro en estado menos grave (dos hombres, una mujer y un menor) en un bloque de seis pisos en Cabanes (Girona), informan fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 22.45 horas y acudieron a la calle Canal con cuatro dotaciones.

Al llegar, constataron que la caldera estaba en mal estado y cerraron la llave del gas de todo el edificio, revisaron la instalación de todo el bloque y avisaron a la compañía de gas.

Por su parte, el SEM trasladó al herido grave al hospital Moisés Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona), mientras que tres de los heridos menos graves fueron trasladados al hospital de Palamós y el otro al de Figueres (Girona).

Por otro lado, el incidente dejó a dos heridos leves, que fueron dados de alta 'in situ' y el SEM acudió con seis ambulancias para atender esta intoxicación por monóxido de carbono.