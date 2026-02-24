Herido grave un niño al caer por accidente desde una planta de un hotel de L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un menor resultó herido grave tras precipitarse por accidente desde una de las plantas del hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la madrugada del pasado domingo, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Crónica Global', se trata de un niño de cinco años que se precipitó al vacío desde una altura de unos 15 metros durante la celebración de una boda y fue trasladado al hospital, donde permanece ingresado en estado crítico.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra explican a Europa Press que recibieron el aviso sobre las 04.00 horas y el suceso se está investigando como un accidente.