Un herido grave tras ser disparado en el barrio de Sants de Barcelona

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido grave tras haber sido disparado en el barrio de Sants de Barcelona este viernes por la noche, informan fuentes de los Mossos d'Esquadra consultadas por Europa Press.

El aviso se ha recibido a las 21.45 horas y los hechos han tenido lugar entre las calles Sugranyes y Sant Frederic, en el límite con L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Según explican las mismas fuentes, el hombre ha sido disparado "varias veces", tras lo que el autor se ha ido del lugar, y la víctima ha sido trasladada grave al hospital.