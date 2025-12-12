Herido por un incidente con "posible" arma de fuego en el distrito barcelonés de Sant Andreu

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un incidente con "posible" arma de fuego en el distrito barcelonés de Sant Andreu que ha dejado a una persona herida este jueves sobre las 20 horas, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Metrópoli Abierta', el suceso se ha producido en la calle de Espronceda de la capital catalana y la persona ha sido atendida por efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

La policía catalana mantiene la investigación abierta y no descarta detenciones.